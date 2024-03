Lazio, retroscena addio di Sarri: i no di Lotito a Berardi e Zielinski

In casa Lazio è ufficialmente partito un nuovo corso con Igor Tudor che ha preso il posto in panchina del dimissionario Maurizio Sarri. Cosa ha portato il tecnico toscano a dire addio è però un lungo percorso di difficoltà nei rapporti con il presidente Claudio Lotito e, sopratutto, un mercato non ritenuto all'altezza dall'allenatore che ha sempre chiesto e chiedeva maggiori investimenti e più ambizione alla proprietà.



Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport sono in particolare due i nomi che Sarri ha rinfacciato a Lotito e rispondono ai profili di Domenico Berardi, spesso e volentieri in uscita dal Sassuolo prima del ko al tendine d'achille, e a quello di Piotr Zielinski che invece si trasferirà all'Inter a partire dalla prossima stagione a parametro zero.



Celebre in questo senso la frase pronunciata a Firenze dopo un Fiorentina-Lazio: "Il mercato? Ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Ho chiesto A e mi hanno fatto scegliere tra C e D". I piani A erano proprio Berardi e Zielinski neanche lontanamente vicini ad essere trattati da Lotito.