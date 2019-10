La Lazio ha rinnovato il contratto di Joaquin Correa. L'attaccante classe 1994 ha trovato l'accordo per il prolungamento dell'attuale accordo portando la nuova scadenza al 30 giugno 2024 con un notevole aumento salariale fino a 2,2 milioni di euro annui.



C'è però un dettaglio, svelato dal Corriere dello Sport, che apre una nuova pagina per il futuro del club biancoceleste. Per la prima volta, infatti, il presidente Claudio Lotito ha acconsentito all'inserimento nel contratto di Correa una clausola rescissoria. Sarà di 80 milioni di euro, ma potrebbe essere la svolta anche nella trattativa per il rinnovo di contratto di Sergej Milinkovic-Savic.