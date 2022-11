Promessa mantenuta. Come svela Il Messaggero questa mattina, Felipe Anderson ha onorato la sua parola data a Lotito nel ritiro a Formello sabato prima del derby. Nel racconto del retroscena si legge che il brasiliano aveva detto al presidente di voler lasciare il segno nella stracittadina, per dimenticare il Feyenoord e non far rimpiangere l'assenza di Immobile.



Detto, fatto. Con una prestazione di grande sacrificio Pipe ha regalato la vittoria alla Lazio e negli spogliatoi il patron se lo è coccolato: "Sei un fenomeno". Difficile oggi dire il contrario.