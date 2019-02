La gara di Siviglia è stata dura, ad altissima tensione per la Lazio. La squadra di Inzaghi esce dall'Europa League, non riesce neppure a segnare un gol nel doppio scontro, tra andata e ritorno, niente impresa in Spagna. Con un retroscena che va in onda a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo. Correa, ex Siviglia, deve entrare al posto di Patric. Lo spagnolo è stato sacrificato in un ruolo non suo, nei 3 di difesa. E non ci sta al cambio.



RETROSCENA LAZIO - Come riporta Sky Sport, Patric non prende bene il cambio, ha qualcosa da ridire, nonostante l'esigenza di rimonta che guida la strategia di Inzaghi. L'ex Barcellona B rientra di corsa negli spogliatoi, a sbollire la rabbia, ma Inzaghi e il vice Farris non ci stanno: lo seguono immediatamente, lo fanno ragionare, lo riportano dopo pochi secondi in panchina a sostenere i compagni.