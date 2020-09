In casa Lazio sono arrivate delle richieste per due attaccanti, uno fuori rosa, ovvero Simone Palombi, e l'altro in rosa, cioè Adekanye. Il classe '96 di Tivoli come riportato da Il Corriere dello Sport, piace al Pisa e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'accorso. Diverso, invece, il dicorso per Adekanye. L'ex Liverpool è il quinto attaccante della rosa per Inzaghi. Per lui si è fatto avanti lo Spezia, ma il calciatore non sembra convinto della destinazione. Dovesse partire, la Lazio lo lascerà andare solamente in prestito.