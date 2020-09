Inizia la settimana di lavoro a Formello per la Lazio. Quest’ultima condurrà all’amichevole di sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico contro il Benevento Oggi pomeriggio i biancocelesti hanno effettuato un riscaldamento a stazioni, un possesso palla a più sessioni e una partitella, quest’ultima decisa con un gran destro da fuori di Luis Alberto. Lo spagnolo, appunto, è tra le buone notizie odierne visto che è rientrato in gruppo. Stesso discorso per Cataldi. Quest’ultimo, insieme a Marusic, ha saltato solamente la partitella. Si è rivisto con la squadra finalmente Bobby Adekanye. Il classe ’99 era bloccato dagli anticorpi IgM troppo alti. Presente a Formello quest’oggi, anche se ha effettuato un lavoro differenziato, Milinkovic. A vedere l’allenamento c’era anche il nuovo collaboratore di Igli Tare, ovvero Alessandro Matri. Oltre Lulic, quest’oggi non erano in gruppo Luiz Felipe, il quale dovrebbe star fuori per due settimane, e Vavro, sofferente di pubalgia.