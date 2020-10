Partitella amichevole per laquest’oggi. La squadra di, infatti, ha iniziato le prove tattiche in vista dellaattraverso una partita contro un gruppo misto tra Primavera e under 18. 7-0 il risultato finale. A segno Caicedo, il classe 2001 Cerbara con una doppietta, Luis Alberto e. La notizia principale però è che, il quale ieri non ha disputato l’amichevole tra Algeria e Messico per dei fastidi al ginocchio e all’adduttore.Quest’oggi la difesa era composta da Patric a destra,al centro ea sinistra, in attesa del rientro di Acerbi. Davanti largo al tandem, qui, invece, attendendo il Tucu Correa. Tra i pali ancora Strakosha, sull'out di destra Djavan Anderson, in cabina di regia Leiva, Cataldi ha fatto le veci di Milinkovic e ovviamente alla sinistra di Leiva vi era Luis Alberto. Mentre andava in scena la partita, mister Fonte ha guidato tre lungodegenti con un lavoro differenziato:. Quest’ultimo è rimasto più tempo ad affettuare gli allunghi sui 50 metri con le scarpe da ginnastica.CAPITOLO ASSENTI – Assenti gli infortunati, i restanti 6 nazionali che devono concludere gli impegni con le rispettive rappresentative, e non si sono visti di nuovo. Il primo a causa di un affaticamento e non si sta allenando con la squadra da sabato mattina. Per l’ex United, invece, assenza precauzionale visto che nei giorni scorsi ha sofferto di mal di gola.