Archiviata anche l’ultima rifinitura dellaprima della terza pausa nazionali stagione che sarà l’ultima del 2021. I biancocelesti dopo la conferenza stampa disi sono ritrovati alle ore 16:00 circa aper preparare la sfida contro la. Lo ha ribadito anche il portierone spagnolo: "Domani dovremo affrontare la gara”.Mister Sarri come al solito ha diviso due, uno celeste e uno con la casacca arancione. In pendant con il resto delle rifiniture, il Comandante ha mischiato le carte, a maggior ragione se prima del match c’è una sola seduta a disposizione (più il richiamo di domattina).Nel classico 4-3-3 in porta tornerà, estremo difensore del campionato. Davanti a lui le scelte sono abbastanza forzate. Confermati i centrali(diffidato)ed, così come i due terzini che hanno terminato la sfida in Francia:a destra ea sinistra.domani effettuerà gli accertamenti al polpaccio sinistro.A centrocampo scalpitano per tornare dal 1’ siachedopo la panchina di coppa. Il ballottaggio dovrebbe essere tra, col Mago favorito sull’ex Bordeaux. Infine, in attacco tornerà a disposizione, ma difficilmente si vedrà dal 1’. Largo quindi ai soliti tre:. Assente ancora: Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.: Strakosha, Adamonis, Patric, Vavro, Radu, André Anderson, Akpa Akpro, Leiva, Basic, Romero, Muriqi, Moro, Zaccagni.: Sarri.