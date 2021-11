Sotto scudi di Marsiglia brilla la luce di Immobile. Letteralmente sotto gli scudi. Sotto gli scudi delle forze dell'ordine,in un clima infernale. Pensate:. O forse erano mimetizzati tra i tifosi a lanciare oggetti a Luis Alberto. C'è da dire che a pensar male (degli altri) si fa peccato, ma ancora più spesso ti si ritorce contro.così come l'eminente cavolata detta e fatta contro i tifosi della Lazio, dettata da ignorante generalizzazione, sciocca faciloneria poi riversata in campo, anzi sugli scudi dei poliziotti marsigliesi.L'ho detto varie volte, ma stiamo vivendo l'era di uno dei più grandi attaccanti italiani di sempre. Criticato, messo in mezzo, citato a sproposito e minimizzatoNon di oggi, di un mese, di un anno, di un decennio. Non c'è nessuno più come lui nella storia della Lazio.E Ciro Immobile scrive questa immensa e colossale pagina di leggenda in una partita pazzesca per sacrificio, voglia, costanza, resistenza, abnegazione.: corre all'inverosimile, non si risparmia mai, la maglietta si può strizzare, fino all'ultimo in perenne pressione, sacrificio. E poi segna, segna, alla prima buca di Saliba la butta dentro semplicemente con un movimento perfetto del corpo, oliato in tanti gol a ripetizioni lungo gli anni, una storia costruita con mattoni di sudore e sacrificio. UCi chiederanno di lui, tra qualche anno, ci chiederannoLa partita di Marsiglia è un altro piccolo passo avanti per questo gruppo nel percorso con Sarri. La bella notizia di questi giorni, prima della leggenda, riguardava proprio il mister:di questo nuovo incontro tra le parti. Un segnale formidabile, il sigillo di un feeling che qualche difficoltà non ha scalfito, anzi, ha addirittura aumentato, reso più forte. La tifoseria è tutta dalla sua parte, la squadra si applica e si cominciano a vedere i risultati.. In casa la squadra di Sampaoli va più forte, con più tecnica, il pareggio col Psg è la dimostrazione che il ritmo è molto diverso.con Acerbi che quest'anno temo sia in letargo da qualche parte sugli Appennini, forse tra Montereale e Pizzoli - non scoraggia, la Lazio non si disunisce., vola sull'esperienza pratica e raffinata di Pedro, si appoggia su Immobile. Un po' in ombra Felipe Anderson - un po' in debito di ossigeno - ma segna. E poi Immobile.Cosa manca per i 3 punti, che sarebbero stati decisivi? Un po' di, come contro l'Atalanta. In certi frangenti serve un po' di malizia, non andare nel panico, gestire, non far saltare nervi e schemi.che sbaglia troppo, davvero troppo per la sua caratura. Atteggiamento deficitario il suo, ed è un peccato: alla lunga il Marsiglia pareggia, potrebbe pure vincerla con il tiro assurdo di, ma anche qui.. La notte del Velodrome è andata, c'è ancora da fare. Gli scudi possono proteggerci dalle piogge di stupidità, ma non possono oscurare la luce che arriva da quel gol di Ciro Immobile, che gli spalanca la leggenda davanti.