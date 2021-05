Archiviato anche l’ultimo allenamento stagionale a Formello per la Lazio. Appuntamento alle ore 14:30 sul campo Fersini per le prove tattiche anti Sassuolo. Un po’ come accaduto per l’antivigilia, è stata una seduta a ranghi ridotti. Lunghissima la lista degli assenti. Non si sono allenati Musacchio (stagione finita) e Acerbi. Il Leone è praticamente recuperato, ma non verrà rischiato in ottica Italia. Confermate le assenze poi di Luis Alberto (squalificato), Milinkovic e Caicedo ai quali potrebbe aggiungersi anche Immobile a causa della febbre. Vista l’emergenza, molto probabile che domani a Reggio Emilia possano essere aggregati diversi giocatori della Primavera, come Raul Moro e Castigliani. Recuperato Patric.



LE PROVE – Tornando a ciò che ha detto il campo, sarà una Lazio alquanto sperimentale quella che scenderà sul manto erboso del Mapei Stadium domani sera alle 20:45. Tra i pali confermato Strakosha. Davanti al portiere albanese Marusic agirà sul centrodestra della retroguardia così come Radu sul centrosinistra. A fare le veci di Acerbi al centro toccherà all’esperto Parolo. Sulle fasce della linea mediana ci saranno Lazzari e Lulic, con quest’ultimo in vantaggio su Fares. Nel cuore del centrocampo l’unico titolare destinato a giocare è Leiva. Accanto a lui in vantaggio Akpa Akpro e Cataldi. Infine, in attacco il recuperato Correa tornerà dal 1’ con Muriqi.



Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Muriqi.

A disp.: Reina, Alia, Armini, Patric, Escalante, Fares, Immobile. All.: Inzaghi.