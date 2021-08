Altra seduta conclusa per la. I biancocelesti hanno portato a termine l’allenamento di vigilia rispetto al match di domani alle 18:30 contro lo. Per questo motivo largo alle prove tattiche sul campo centrale del quartier generale del club capitolino. Facendo un piccolo passo indietro a qualche ora fa,in conferenza stampa è stato chiaro sulla scelta del modulo: “Avete visto un 4-3-1-2 solamente perché stavamo simulando l’Empoli”. Precisazione che dimostra quanto il Comandante sia orientato a proseguire colPerciò, a proposito di modulo, largo come anticipato poc’anzi agli schemi anti Spezia. Sarri ha messo i suoi sull’attenti rispetto al grande dinamismo della squadra di. Ancora una volta, come spesso accaduto finora, il Comandante ha mischiato le carte. La bella notizia è che al momentosembra arruolabile. Il brasiliano ha svolto l’intera seduta con una fasciatura al polpaccio sinistro.Bene anche, definitivamente recuperato dopo i sintomi influenzali di due giorni fa., appena inserito in lista assieme ae in sostituzione di, sarà convocato, ma difficilmente si vedrà in campo dal 1’. Davanti anel 4-3-3 di Sarri dovrebbero agire, Luiz Felipe,e Hysaj. Sulla linea mediana condovrebbe rivedersi. Infine, in attacco con ogni probabilità verranno schierati di nuovo, con i due esterni pronti a scambiarsi la posizione se necessario. Mister Sarri utilizzerà anche domattina per sciogliere gli ultimi dubbi.: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.: Strakosha, Marusic, Patric, Radu, André Anderson, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Basic, Romero, Muriqi, Raul Moro.: Sarri.