Non ce la fa Luiz Felipe. Domani contro il Sassuolo giocherà Patric accanto ad Acerbi. Questa l'indicazione principare emersa oggi dall'allenamento di rifinitura della Lazio a Formello.



ASSENZE Dopo la conferenza stampa del tecnico, la squadra si è ritrovata sul centrale per le prove generali in vista della sfida ai neroverdi. Assente, oltre al centrale italo-brasiliano, anche Radu per i noti problemi al piede. Squalificato Pedro, gli altri sono tutti a disposizione.



REAZIONE Sarri ha dichiarato di aspettarsi una reazione da professionisti da parte dei suoi, dopo la brutta figura nel derby. In queste otto partite finali punterà ancora sugli uomini chiave il tecnico biancoceleste - anche su quelli in scadenza - per cercare di raggiungere l'obiettivo minimo stagionale della qualificazione in Europa. Questo quindi il probabile 11: Strakosha; Marusic, Acerbi, Patric, Lazzari; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.