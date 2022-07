La Lazio ha detto "No, grazie", al Milan. La proposta però non era per un affare di mercato, ma per una possibile amichevole estiva. A dare la notizia è Il Tempo, che spiega come i rossoneri siano alla ricerca di un'avversaria per il 6 agosto. Hanno bussato alle porte biancocelesti, ma il club capitolino, sentito il parere di Sarri e del suo staff, ha preferito declinare l'invito.



Invariata perciò la marcia di avvicinamento delle Aquile allla prossima serie A. Dopo la sgambata contro l'Auronzo, domani arriveranno gli sloveni del Dekani, poi domenica la Triestina e il 21 il Primorje, altra squadra slovena. Il 27 luglio infinie, in Austria, sfida contro il Genoa.