Vanno avanti spediti i lavori in casa Lazio per il rinnovo di Felipe Anderson. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, Lotito è a stretto contatto con la sorella-agente del calciatore brasiliano e c'è grande ottimismo per la firma. La novità, rispetto a quanto preventivato nelle scorse settimane, è nella durata del nuovo contratto. Il presidente biancoceleste ha messo sul piatto un quinquennale (quindi fino al 2028), con opzione per un'ulteriore annualità: di fatto un legame a vita per Pipe.



L'attuale contratto, firmato due estati fa, scadrà a giugno prossimo. Per far tornare l'attaccante nella Capitale, Lotito gli aveva promesso un futuro adeguamento dell'ingaggio, avvicinandolo a quanto percepiva in Premier League al West Ham. Oggi Felipe Anderson prende dalla Lazio 2,5 milioni bonus inclusi. La nuova proposta del club è di portare la parte fissa a 2,5 e arrivare a 3 con i bonus. L'entourage del calciatore chiede invece uno sforzo in più alla società, partendo da 3 milioni come base. Sono previsti nuovi colloqui nelle prossime settimane per arrivare a un punto di incontro e, quindi, alla firma.