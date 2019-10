La Lazio e Luis Alberto parleranno del rinnovo di contratto nel 2020. In scadenza nel 2022, il trequartista spagnolo vuole rinnovare coi biancocelesti, ma molto del suo futuro stipendio dipenderà dal posizionamento al termine della stagione: in caso di qualificazione Champions, infatti, l'ex Liverpool può arrivare a superare i 2 milioni a stagione, come Correa e Leiva, al di sotto solo di Milinkovic e Immobile.