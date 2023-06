Luis Alberto sarà uno dei punti fermi della Lazio per i prossimi anni. Queste le intenzioni dichiarate da Lotito, per assecondare le volontà di Sarri. Lo spangolo è diventato imprescindibile per il centrocampo biancoceleste e dalle tensioni di sei mesi fa si è arrivati oggi, anzi ieri, con l'incontro con gli agenti del calciatore, ad aprire le trattative per il rinnovo. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport.



Il contratto attuale scade comunque nel 2025 e il club non ha intenzione di aprire a una possibile cessione, a meno di offerte monstre. Per tenere lontani però ancora un po' i sogni del Mago di ritornare a casa (Cadice o Siviglia) e farlo resistere alle avance del Marsiglia (Il CorSport parla oggi di un'offerta di contratto da 3 milioni a stagione), la società deve fare uno sforzo e accontentare le richieste del classe '92 per firmare il prolungamento. 3,5 milioni l'anno fino al 2027, tanto chiede Luis Alberto per voce del suo entourage, per restare a Roma: poco più di Milinkovic (3,2) e poco meno di Immobile (4). Tanto secondo Lotito, che però sembra intenzionato a venire incontro al giocatore inserendo cospiqui bonus. "Mi auguro che in estate il mercato aiuti perché la prossima stagione sarà tosta", aveva detto dopo Empoli. Segno che oltre ai soldi per convincerlo a firmare la società dovrà dare concretezza alle idee di crescita della rosa. Il piano è quello, ma va messo in pratica.