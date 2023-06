La Juventus ha iniziato a programmare la prossima stagione e anche senza Cristiano Giuntoli sta già lavorando sul mercato per provare quantomeno a definire alcune delle operazioni che dovranno o potranno essere concluse entro il 30 giugno. È il nuovo-vecchio dsche sta portando avanti i discorsi su riscatti e rinnovi e fra questi c'è anche e soprattutto quello che riguardaSebbene sembrino quantomeno cifre ragionevoli, quei 7 milioni più bonus sono oggi ritenuti troppi dalla Juventus che, in un'estate in cui i bilanci dovranno gioco-forza essere rivisti e i costi contenuti, cercherà di fare necessità virtù. Per questo, secondo quanto appreso danei prossimi giornisulla valutazione per confermare Milik in bianconero anche per le prossime stagioni.Finora il Marsiglia ha sempre rifiutato l'idea di scontare una cifra già considerata irrisoria e allora sullo sfondo si sta muovendo nell'ombra una vecchia conoscenza dell'attaccante polacco.per l'attacco e conosce benissimo dai tempi di Napoli il polaco. Milik per l'allenatore bianconceleste sarebbe un profilo importante anche in chiave Champions e molto più utile di ragazzi promettenti e giovani come potrebbe essere quel Marcos Leonardo che comunque la Lazio sta provando ad acquistare.