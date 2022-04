Pasqua e Pasquetta di riposo per la Lazio. Anche oggi a Formello i campi rimarranno vuoti, con i biancocelesti che torneranno domani in campo per iniziare a preparare la sfida di domenica prossima contro il Milan.



Attesa per le notizie dall'infermeria. Patric e Pedro sono alle prese con alcuni acciacchi muscolari. L'ala dovrebbe farcela a rientrare per il match contro i rossoneri. Più cautela per il difensore, dal quale si attende ancora di capire l'entità del problema alla coscia sinistra accusato nel finale di primo tempo contro il Torino.