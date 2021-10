Dopo il pareggio di ieri contro l'Atalanta per 2-2, la Lazio stamani è subito tornata in campo. Appuntamento alle 10:30 a Formello per la classica seduta di ripresa dopo il match giocato. Solo scarico per i titolari che nemmeno si sono visti sul manto erboso. Chi invece non ha giocato oppure è subentrato per qualche minuto contro i bergamaschi ha svolto un allenamento per non perdere il ritmo. Da domani inizierà la preparazione per un'altra sfida delicata come il ritorno contro il Marsiglia, crocevia per le sorti del gruppo E di Europa League. L'unico indisponibile per Sarri al momento resta Zaccagni.