Ripresa degli allenamenti a Formello. La Lazio, orfana dei nazionali (Vecino e Milinkovic ai mondiali, Hysaj, Cancellieri, Provedel, Gila Marusic e Adamonis impegnati nelle amichevoli di questi giorni), si è ritrovata questo pomeriggio nel centro tecnico, dopo le 48 ore di riposo concesse da Sarri post sconfitta con la Juve. In campo c'era Ciro Immobile, che ha svolto un lavoro a parte con uno dei preparatori atletici. Ancora fermi ai box invece Lazzari e Zaccagni.



Oltre a diversi primavera, aggregati per completare la rosa nei vari reparti, si è rivisto sul centrale anche Fares. L'esterno sinistro, reduce da un brutto infortunio al ginocchio patito lo scorso inverno, quando era in prestito al Torino, sta lavorando per recuperare la forma fisica. Resta fuori dal progetto biancoceleste e a gennaio si cercherà una sistemazione per lui. Intanto però nei prossimi giorni continuerà a fare numero in gruppo