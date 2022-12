Ricomincia a correre la Lazio a Formello. Dopo il week-end di riposo post ritiro in Turchia, la settimana prenatalizia si è aperta con una seduta atletica, cui non ha preso parte Hysaj. Il terzino albanese non è al meglio a causa di una contusione rimediata la settimana scorsa. Aveva saltato già l'amichevole con l'Hatayspor e oggi è rimasto a riposo. Si valuterà tra domani e mercoledì se impiegarlo nel test match contro l'Almeria il 22 dicembre.