Alla fine è successo. Sabato sera, per la prima volta da quando è arrivato alla Lazio, Francesco Acerbi ha dovuto chiedere il cambio. Si portava già un affaticamente all'adduttore, ma contro l'Hellas allo stadio Olimpico è stato costretto ad uscire anche per limitare i danni. In un momento così delicato per la squadra di Inzaghi l'assenza del numero 33 non ci voleva proprio. E' uno dei pilastri della formazione biancoceleste. In mattinata il Leone effettuerà tutti gli accertamenti del caso. Come riporta Il Corriere dello Sport la sensazione è che Acerbi potrebbe aver concluso qui il suo anno qualora gli esami dessero come risultato uno stiramento, come si teme. In questo modo, oltre al Benevento domani sera, il difensore biancoceleste salterebbe anche il Napoli e il Milan, due sfide difficilissime. Inzaghi incrocia le dita.