Non una, non due, ma tre le inchieste aperte dalla Uefa per Celtic-Lazio. Il massimo organo calcistico europeo le giudicherà il prossimo 21 novembre: come riporta il Corriere dello Sport, in seguito a comportamenti illeciti da parte delle due tifoserie sono partiti i 3 procedimenti.



RISCHIO STANGATA UEFA - La Lazio, su cui pende già una sentenza sospesa, si preoccupa di una delle 3 inchieste, che riguarda i suoi tifosi. Le altre due riguardano i supporter del Celtic. Per gli scozzesi peseranno gli striscioni offensivi e i cori contro i tifosi della Lazio di sfondo politico durante la partita, mentre verranno vagliate dalla Uefa le immagini del corte - con saluti romani - dei supporter biancocelesti in direzione stadio.