Buone notizie dagli esami di Immobile in Paideia questa mattina. Come riporta il sito sololalazio.it, L'esito della risonanza magnetica è stato positivo, come sperato. Il recupero dell'attaccante della Lazio procede quindi a gonfie vele e già da domani il numero 17 potrebbe rientrare in gruppo. Il capitano biancoceleste proverà a rientrare a disposizione per il match di giovedì contro il Monza.