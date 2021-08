La Lazio cerca due esterni offensivi sul mercato. Svanita almeno per ora la pista Brandt del Borussia Dortmund, le attenzioni del club biancoceleste sono rivolte principalmente verso Filip Kostic, il 28enne serbo dell'Eintracht Francoforte. Operazione a buon punto tramite l’agente Fali Ramadani, ma ancora da definire. Anche perché prima dovrà partire Correa.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la fascia destra sono in lista Callejon (Fiorentina), Hudson-Odoi (Chelsea) e Brekalo (Wolfsburg).