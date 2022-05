La rivoluzione in casanon risparmia il centrocampo. Oltre l'addio di Leiva a scadenza e la possibile cessione di Milinkovic, anche la conferma dinon è scontata. Tra voglia di Spagna e frizioni con Sarri, il Mago non è più considerato incedibile. Al contempo però non si vuole azzerare completamente tutto il reparto centrale titolare, costringendo il tecnico a ripartire da zero la prossima stagione.Pur se non sono mancati momenti di contrasto,, badando sempre al bene della squadra. Per il futuroe servirà trovare e mantenere un equilibrio per la convivenza tra il mister e uno dei migliori assistman non solo della rosa, ma anche di tutto il campionato. Per non parlare della presenza sotto porta. 5 reti e 12 assisti tra Serie A ed Europa League quest'anno per il 10.Anche perché ne servirà già un altro per Milinkovic, con Marcos Antonio - in arrivo dallo Shakhtar Donetsk - che prenderebbe il posto in mediana.Dire addio anche a lui significherebbenel quale, dopo un anno di lavoro, si stavano vedendo in questa parte finale di stagione i risultati su cui gettare le basi per la prossima annata.In questa sorta di conflitto di interessi tecnico-tattici,L'andaluso non è più intoccabile, certo, maIl contratto, rinnovato un anno e mezzo fa, scadrà nel 2025, perciò - ad oggi -La sua voglia di ritorno anon è un segreto. "E’ vero che lo sto dicendo già da diverso tempo, voglio tornare a vivere in Spagna - aveva dichiarato mesi fa -". Tra il serio e il faceto aveva anche detto: "Ho ancora tre anni di contratto, ma non so se quest’anno mi danno un calcio e mi dicono «vattene lì a Siviglia»”. Una battuta, col sorriso, che però rimarca una volta in più il fatto di sentire come vera casa la sua città d'origine. Qui a Roma si trova bene, ma, presto o tardi. Per farlo accadere già in estate servono acquirenti con i soldi. Altrimenti si andrà avanti, con mister Sarri che troverà il modo di tenere a freno le bizze di uno dei top player su cui si fonderà la Lazio del prossimo futuro.