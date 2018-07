Un grande nome per far sognare i tifosi. Un acquisto di livello per sostituire, finito al. In casa, il direttore sportivo Iglilavora per piazzare un colpo ad effetto. Da alcuni giorni, nell'ambiente biancoceleste circola il nome di Arjendel, un profilo che può rappresentare un valore aggiunto per la rosa a disposizione di Simone Inzaghi sotto il punto di vista tecnico e dell'esperienza. Oltre a quella dei bavaresi, il 34enne ha vestito in carriera le maglie di, conquistando ben 29 titoli tra cui unacon i teutonici nel 2013.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'entourage di Robben ha proposto l'olandese ad alcuni club di Serie A. Nonostante il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2019, firmato lo scorso maggio, il calciatore olandese gradirebbe il passaggio nel campionato italiano. Al momento, a rendere impossibile l'operazione è l'ingaggio del 34enne, fuori dai parametri del club di Lotito.Il Bayern Monaco non pare intenzionato a lasciar partire Robben. Sul proprio profilo Twitter, il club bavarese ha inserito l'olandese - in compagnia di Alaba, Ribery e Javi Martinez - nel post di presentazione dell'International Champions Cup, torneo che si svolgerà negli Stati Uniti e che vedrà i tedeschi affrontare la Juventus il 25 luglio e il Manchester City tre giorni più tardi. Un segnale chiaro: Robben è nei piani del nuovo tecnico Kovac e non lascerà i bavaresi.