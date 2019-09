Lazio-Roma 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 17' pt rig. Kolarov (R), 14' st Luis Alberto (L)



Assist: 14' st Immobile (L)



Lazio (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe (40' pt Bastos), Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic (26' Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic (33' st Jony), Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi (43' st Diawara), Mancini, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Cristante, Under (22' st Pastore), Zaniolo (34' st Santon), Kluivert, Dzeko. All. Fonseca.



Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)



Ammoniti: 25' pt Luiz Felipe (L), 31' pt Zaniolo (R), 10' st Immobile (L), 18' Radu (L), 25' st Florenzi (R), 31' st Acerbi (L), 38' st Santon (R)