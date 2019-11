29 novembre 1998: nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Petruzzi (doppia ammonizione), grazie ai gol segnati da Di Francesco e Totti, la Roma di Zeman rimonta da 3-1 a 3-3 il derby giocato allo stadio Olimpico in casa della Lazio, che aveva ribaltato il risultato con la doppietta di Mancini e il rigore di Salas in seguito all'iniziale vantaggio di Delvecchio.