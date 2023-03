Il testa a testa a distanza delle ultime settimane culminerà domenica pomeriggio con il confronto diretto all'Olimpico. Nel frattempo, la sfida in quota tra Lazio e Roma prosegue sul filo, sia per la rincorsa al derby imminente, sia per la top 4 in classifica. Il ko della Roma con il Sassuolo rilancia per ora i biancocelesti, dati tra l'1,50 e l'1,52 per il piazzamento tra le prime quattro del campionato, contro l'1,63 dei giallorossi (con Inter e Milan ancora "blindati" a 1,18 e 1,28). Ancora più ridotte le distanze per la sfida del 19 marzo, anche in questo caso con la Lazio avanti di un soffio, a 2,60, contro il 2,83 della Roma. Il saliscendi delle due squadre tiene sul filo anche gli scommettitori, che sempre per domenica puntano nel 36% delle giocate su Sarri, con il 34% per Dybala e compagni e il 30% per il pareggio.