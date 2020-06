Pronto il derby di mercato. La Roma sta seguendo con interesse alcuni profili sulla fascia destra, deve piazzare Florenzi, Karsdorp e Bruno Peres, ma vorebbe provare a portare nella capitale Gonzalo Montiel, del River Plate, come riporta la Gazzetta dello Sport.



MERCATO LAZIO - In alternativa, il ds Petrachi sta meditando di sfidare Igli Tare per l'esterno del Verona Davide Faraoni. Di formazione biancoceleste, Faraoni sembra essersi lasciato alle spalle infortuni e problemi fisici ed è stato protagonista di un'ottima annata all'Hellas.