La 27esima giornata di Serie A prosegue alle 18 il derby dello Stadio Olimpico di Roma, tra Lazio e Roma.



Di seguito la designazione arbitrale completa:



LAZIO – ROMA h. 18.00



MASSA

ALASSIO – IMPERIALE

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: RAPUANO



42': DOPPIA ESPULSIONE TRA LE PANCHINE - Rosso anche per due membri delle panchine. Marco Ianni, collaboratore di Sarri, e Nuno Santos, preparatore dei portieri della Roma, reo di aver fronteggiato faccia a faccia Pedro. L'arbitro Massa li allontana entrambi



39': Altre scintille in campo tra Zaccagni e Mancini. Ci pensa Massa a dividere i due, prima dell'intervento dei giocatori della Lazio. Si surriscaldano gli animi in campo



33': ESPUKSO IBANEZ - Ingenuità clamorosa di Ibanez. Intervento a gamba alta, dopo aver perso il pallone, nei confronti di Milinkovic-Savic, lanciato in contropiede. Doppio giallo sacrosanto ed espulsione per il centrale di Mourinho



26': Cartellino giallo per Luis Alberto, reo di aver strisciato con i tacchetti la coscia di Zalewski. Ammonizione corretta



16': Proteste dei giocatori biancocelesti per un duro intervento di Mancini ai danni di Zaccagni. Massa calma subito gli animi ma non ammonisce il difensore giallorosso



9': Immediata ammonizione per Ibanez. Intervento in ritardo a metà campo su su Felipe Anderson. Atterramento plateale, cartellino giallo corretto