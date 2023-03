Lazio-Roma (domenica 19 marzo alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A, l'ottava nel girone di ritorno e l'ultima prima della sosta per le nazionali.



Assenti lo squalificato Vecino e l'infortunato Immobile da una parte; lo squalificato Kumbulla e l'indisponibile Darboe dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.