LE FORMAZIONI UFFICIALI:

. Ma la febbre da derby, nella Capitale, è comunque altissima: giallorossi reduci da dieci punti nelle ultime quattro gare, biancocelesti capaci di raccoglierne sette in tre. I presupposti per una sfida di spettacolo ci sono tutti:. In caso di successo la Roma aggancerebbe momentaneamente l'Inter al secondo posto, la Lazio si porterebbe a quota 31 insieme ad Atalanta e Napoli.Fonseca cerca la prima vittoria italiana in un derby: l'anno scorso ci furono due pareggi. Dieci, invece, le sfide di Simone Inzaghi da allenatore: 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte il bilancio. Risale al dicembre 2016 l'ultima affermazione giallorossa in casa laziale, anche se la Roma vanta 7 risultati utili consecutivi nelle stracittadine giocate nel girone d'andata. Sono 151 i precedenti, con 54 vittorie giallorosse, 59 pareggi e 38 successi biancocelesti.Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, CaicedoPau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko