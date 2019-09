Seconda giornata di Serie A, ma già tempo di derby: alle ore 18 è andata infatti in scena presso lo Stadio Olimpico della Capitale la stracittadina tra la Lazio di Simone Inzaghi e la Roma di Paulo Fonseca, due squadre che arrivavano al match in maniera diametralmente opposta e che si fermano sull'1-1 con le reti di Kolarov su rigore per fallo di mano di Milinkovic Savic e pareggio di Luis Alberto. E' stato il 'derby dei legni': quattro pali colpiti dalla Lazio con Correa, Immobile, Parolo e Leiva, due dalla Roma con Zaniolo e un gol nel finale annullato a Lazzari. I biancocelesti salgono a 4 punti, mentre i giallorossi a 2 dopo il pari col Genoa. Siamo solo all'inizio del campionato italiano, ma il derby capitolino è fondamentale per il proseguio della stagione delle due società, fresche di sorteggio in Europa League con due gironi sicuramente non facili e attese da un campionato da protagoniste, con l'obbligo di tornare in Champions League. Debutto da titolare nei giallorossi del nuovo acquisto in difesa Mancini, oltre a Pau Lopez, mentre Zappacosta si infortuna nel riscaldamento, nei biancocelesti ancora titolare Lazzari, arrivato dalla Spal.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La Lazio ha vinto l'ultimo derby contro la Roma in Serie A e non ottiene due successi di fila contro i giallorossi nel massimo campionato dal 2012. La Lazio ha tenuto la porta inviolata negli ultimi due incroci interni di Serie A contro la Roma: non colleziona tre clean sheet interni di fila dalla fine degli anni '90. Non era mai successo nella storia della Serie A che il derby di Roma si giocasse entro la 2ª giornata. La Lazio non vince in casa in Serie A da tre partite (cinque gol fatti, otto subiti) dopo aver vinto quattro delle precedenti cinque (compreso il derby di marzo): non arriva a quattro turni senza successi interni dal gennaio 2016 (serie di cinque). La Roma è reduce da tre pareggi consecutivi in trasferta in Serie A, non arriva a quattro da dicembre 2015-gennaio 2016. Solo l’Inter (24) è andata al tiro più volte della Roma (23) nella prima giornata di questo campionato: per i giallorossi nove tiri sono stati nello specchio. Il fantasista della Lazio Luis Alberto è uno degli unici due giocatori, insieme a Lorenzo Insigne, ad aver fornito due assist nella prima giornata di questo campionato. Dal 2016/17 ad oggi lo spagnolo ha fornito 23 assist vincenti in Serie A, almeno cinque in più di qualsiasi altro giocatore della Lazio. Ciro Immobile ha realizzato tre delle ultime cinque reti della Lazio nel derby in Serie A contro la Roma, due delle quali su rigore. Nelle ultime sette partite di campionato l’attaccante della Roma Edin Dzeko ha preso parte a sei reti, grazie a due gol e quattro assist vincenti. Jordan Veretout ha realizzato tre gol contro la Lazio in Serie A, tutte con la maglia della Fiorentina: la squadra biancoceleste è la vittima preferita del nuovo centrocampista della Roma.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.



ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.​



