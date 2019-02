Dovrebbe giocarsi senza spostamenti di orario, ovvero alle 20.30, il derby Lazio-Roma di sabato prossimo allo stadio Olimpico. Nonostante in Questura proseguano le riunioni tecniche per mettere a punto il piano di sicurezza - oltre un migliaio di uomini delle forze dell’ordine, percorsi e parcheggi separati per i tifosi biancocelesti e giallorossi, capolinea dei bus presidiati come le zone a ridosso del Foro Italico - non ci sono al momento novità da parte della Lega calcio sulla richiesta da parte dei responsabili dell’ordine pubblico di anticipare la stracittadina alle 15 o alle 17. L’ultima parola spetta comunque al prefetto Paola Basilone.