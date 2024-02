Lazio, Romagnoli attende la chiamata di Lotito per il rinnovo

Resta ancora in sospeso la situazione del rinnovo di Alessio Romagnoli con la Lazio. Lotito aveva promesso al difensore che avrebbe ricevuto un adeguamento di contratto, ma un contatto diretto per parlare concretamente ancora non c'è stato. Oggi il Corriere dello Sport spiega che l'ex Milan, arrivato a parametro 0 due estati fa, è ancora in attesa di una chiamata e che il suo contratto scadrà nel 2027. Il centrale originario di Anzio è comunque già ora tra i più pagati della rosa, con uno stipendio netto da 3 milioni di euro. Ogni promessa però è debito e la sensazione è che il presidente dovrà onorarla, per non rischiare di trovarsi presto a dover gestire un altro spinoso tira e molla.



La Lazio in ogni caso al momento ha altre priorità sul fronte dei rinnovi. Con Felipe Anderson che si svincolerà a fine stagione, nonostante Lotito voglia provare fino all'ultimo a convincerlo a restare (offerto un triennale a 3,5 milioni l'anno), la questione più calda è quella di Mattia Zaccagni, in scadenza nel 2025: per lui rinnovo o cessione in estate. E il procuratore a già espresso a più riprese la sua delusione nell'aver visto il club procrastinare i discorsi fino a questo punto.