È Romero day in casa Lazio oggi. Il giovane talento biancoceleste compie oggi diciotto anni. Pioggia di auguri per lui sui social ufficiali del club, sotto le foto dei festeggiamenti con i compagni questa mattina a Formello. Dopo la prima delle due sedute in calendario oggi l'argentino si è fermato ai microfoni di Lazio Style Radio per raccontare le sue emozioni, anche e soprattutto per il primo gol in Serie A, segnato due settimane fa e valso i 3 punti contro il Monza:"Grazie a tutti per gli auguri. Oggi pomeriggio ci sarà l'ultimo allenamento, poi avremo dieci giorni di riposo, andrò a Maiorca dove continuerò ad allenarmi.Mio padre amava giocare a calcio, ha smesso di farlo per seguirmi in Italia altrimenti avrebbe continuato. Quando sono arrivato lo scorso anno, non conoscevo la lingua. Poi però tutti i miei compagni di squadra mi hanno accolto bene e questo è stato importante, mi ha aiutato""L'allenamento quotidiano è importante, devi stare sempre bene per rendere al meglio. Molte volte, arrivato a casa dopo l'allenamento, andavo a correre. Questa voglia me l'ha trasmessa mio padre. Non pensavo di partire dall'inizio contro la Juventus, quando l'ho saputo ero molto nervoso, era normale però visto che era la mia prima da titolare in casa di una grande squadra"."Questa Lazio ha tante potenzialità, stiamo andando bene ma dobbiamo sempre dare il massimo perché ci sono ancora tante partite da giocare. Pensiamo a gara dopo gara, puntando a vincere sempre. Sarri mi dà molti consigli, mi aiuta molto. Siamo un gruppo unito, veniamo tutti a Formello con il sorriso"." Seguirò il Mondiale, l'Argentina ha una grande squadra che può fare molto bene, anche se non sarà facile. Nella storia della Lazio ci sono stati tanti argentini, mio padre mi faceva vedere sempre i video con le migliori giocate di Veron. Conoscere Messi in Nazionale è stato pazzesco, ai tempi del Maiorca non ebbi il coraggio di chiedergli la maglia. In Italia si mangia bene, amo la pasta. L'affetto dei tifosi è incredibile, mi dà una grande forza"."Mi fermano spesso per una foto, è una grande emozione. Tutti i calciatori di questa Lazio sono importanti, cerco di imparare tanto da loro. Non ho ancora fatto niente per lasciare il segno nella storia, sono molto tranquillo e punto a sfruttare tutte le occasioni che mi concede il mister".