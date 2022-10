In cammino, con speranza. La Lazio continua il suo percorso di crescita nel segno die dei suoi pretoriani. Ilsi conferma squadra rognosa, combattente, ad alti ritmi, ma la Lazio tiene, stavolta tiene. Non solo, sale di livello, cresce, schiaccia i danesi. Non solo: i big salgono in cattedra. Chi ci legge lo sa: il problema di giocare ogni 3 giorni è sempre stato quello, la tenuta dei giocatori di talento che elevano il gioco della Lazio. E stavolta bussano forte, coi piedi, come si dice a Roma.Il serbo, da capitano, sale di livello altissimo man mano che la partita va, si prende sulle enormi spalle la Lazio. Lotito gode: il suo talento sta maturando in maniera credo definitiva,si sta consacrando come uno dei migliori centrocampisti del mondo, e chi lo nega è in malafede. Non so se vale 120 milioni, ma vale tantissimo.Cambia la partita, la storia, il destino di una squadra. Questo è, il resto è avarizia di chi non può o non vuole spenderci, ma lo vorrebbe e lo vuole da anni. Non è una questione di valore: quanto saresti in grado di portarlo via, questo capitano cruciale per il gioco della Lazio, per lo spogliatoio, per i tifosi. Gli argomenti non potranno essere solo economici, ma di prestigio, peso.che potrebbero essere il suo palcoscenico definitivo.Un altro giocatore che è in una pazzesca fase di maturazione è Felipe Anderson. In un momento complicato, senza Ciro Immobile, si sta sacrificando, sta crescendo.lanciato a rete, ha l'idea di fare il sombrero al difensore invece di andare dritto a fare male, ma avrete notato tutti e tutte come Maurizio Sarri lo stia addestrando, responsabilizzando. Chi non ha bisogno di addestramento?ma Sarri lo ha detto subito che sarebbe stato centrale, un titolare plus, ed è dannatamente vero. Si tratta di un veterano che fa le due fasi in maniera intesa, di qualità, potente, ideale per riempire l'area con inserimenti sincronizzati, quelli tanto cari a Sarri.e si vede: la squadra sta crescendo, il cammino continua, e per ora l'infortunio pesante di Immobile è reso meno duro da 2 vittorie su 2, nemmeno semplici, anzi.Chiudo con l'hype-man per eccellenza:concupito, ogni sua giocata – e le sta facendo, ieri tunnel di tacco ma vi vedo tranquilli – è analizzata, spiegata, fa appassionare. I tifosi della Lazio, scherzandoci un po' su, lo aspettano come una specie di epifania. Questo ragazzino sembra avere tutte le caratteristiche per generare attrazione fatale: ha i capelli messianici, un tocco di palla invidiabile, e se ne parla da anni molto bene.Un po' è il bello di questo sport, e il bello di questa Lazio, il bello di questo Romero: