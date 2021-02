In attesa del fischio d'inizio di Lazio-Sampdoria, Senad Lulic ha lasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali biancocelesti. Ecco come si è espresso il capitano della squadra di Inzaghi che torna titolare dopo oltre un anno: "Ora ho qualche allenamento di piu e allenandomi con continuità sono migliorato nella mi condizione. Sono felice di essere tornato dal primo minuto. Oggi è il compleanno di Immobile, gli abbiamo fatto tutti gli auguri. Abbiamo preparato bene la sfida che sarà con un avversario tosto, dobbiamo ottenere i tre punti. Nella gara d'andata non meritavamo di perdere 3-0. Abbiamo analizzato la prima sfida stagionale con i blucerchiati e dobbiamo fare meglio".