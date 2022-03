Mancini chiamerà anche Luiz Felipe in Nazionale. L'anticipazione la rivela questa mattina il Corriere dello Sport. Il difensore italo-brasiliano si aggiungerà a Immobile e Acerbi nella lista allargata dei 30 nomi, da cui poi saranno scelti gli uomini che affronteranno la Macedonia e, eventualmente, la vincente tra Portogallo e Turchia.



Il centrale biancoceleste aveva ben figurato durante lo stage di gennaio e il ct ha deciso di puntare su di lui come possibile rimpiazzo per l'infortunato Toloi. Oggi saranno diramate le convocazioni ufficiali.