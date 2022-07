, se è vero come è vero chesul mercato.per rispondere alle aspettative del tecnico toscano, che si aspetta di ricevere in dono anche un secondo portiere - prosegue la trattativa con lo Spezia per Provedel - un esterno mancino per la difesa e una mezz'ala, al netto del possibile sacrificio di uno tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto (più probabile).- A proposito della fascia mancina,che possano rappresentare un'alternativa di sicura affidabilità rispetto all'incerto Hysaj dell'ultima stagione o all'adattato Marusic., rientrato al Chelsea dal prestito al Lione e fuori dalle gerarchie di Thomas Tuchel: il suo contratto coi Blues scade nel 2024 e ad oggidata al nazionale italiano (tra i 10 e i 15 milioni di euro). Ecco perché, nel solco di una campagna acquisti in cui sono stati diversi gli investimenti su calciatori futuribili che hanno abbassato di molto l'età anagrafica della rosa biancoceleste,- Il riferimento è addopo gli inizi veri e propri all'Urbetevere e al Rieti e l'esplosione di Cesena che gli ha aperto le porte della formazione grigiorossa.C'è anche il suo nome nella lista della spesa di un Sarri che attende gli ultimi puntelli di un mercato finalmente da protagonista, con l'obiettivo dichiarato di lottare fino in fondo per il quarto posto.