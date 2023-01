Maurizio Sarri compie oggi 64 anni. L'allenatore della Lazio ha già spento ieri sera le candeline, durante la festa del club per il 123° anniversario della fondazione. A margine dell'evento, che si è tenuto in un prestigioso albergo in zona Monte Mario, a Roma, il tecnico toscano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento negativo della squadra:



"Mi sento immerso nella lazialità e sto benissimo, non ho grandi preoccupazioni. So che questa squadra darà grandi soddisfazioni a me e alla società. Questo è un gruppo che ha generosità e si allena bene Abbiamo il problema del compimento, perché ci manca sempre qualcosa per superare il limite definitivamente e migliorare, ma purtroppo questa mancanza è un qualcosa che non dipende dalla volontà dei ragazzi. Ci metto la mano sul fuoco. Se riusciremo a fare questo scatto in più e ampliare i minuti in cui giochiamo ad alti livelli potremo dire la nostra con tutti"