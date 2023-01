Le condizioni del prato dell'Olimpico hanno fatto storcere il naso in più occasioni lo scorso autunno a Maurizio Sarri. Lo stato di conservazione dell'erba era precario e, a detta del tecnico, questo fattore creava parecchi problemi al tipo di gioco della sua Lazio. Durante la pausa per i Mondiali però sono stati fatti interventi di consolidamento e lo stesso allenatore ha riconosciuto che la qualità del campo ora è molto migliorata.

Queste le sue parole a riguardo, in un intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1: "La sensazione è che ora il campo sia di un altro livello. Da fuori ho notato è le condizioni adesso sono buone. Speriamo solo che il terreno regga l'impatto con le partite di rugby. Mi sembra comunque che sia stato fatto un buon lavoro".