Maurizio Sarri, dopo la sconfitta della sua Lazio sul campo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky, dando la sua lettura sul match:



IL GOL - "Abbiamo fatto un buon primo tempo, meritavamo il vantaggio. Il gol è stato preso in maniera leggera, ma dopo trenta secondi non so se è casuale o se è frutto dell'approccio. Abbiamo preso gol in maniera troppo facile e abbiamo fatto fatica a reagire."



POCHI GOL - "E' un dato. Come tutti i numeri sono poco discutibili. Bisogna rifletterci, il modo di giocare è simile a quello dell'anno scorso, bisogna capire perché c'è una differenza così netta rispetto all'anno scorso."



COSA E' MANCATO - "Non è che nel secondo tempo ho visto 5 palle gol a favore del Bologna, il primo tempo mi ha soddisfatto. Abbiamo difficoltà a trovare il gol e nel capitalizzare la mole di gioco, è sicuramente una responsabilità nostra. Dopo ci siamo fatti prendere dalla bramosia, abbiamo allungato la squadra e perso le distanze. Ci ha un po' frastornati il gol inatteso."



MANCA MILINKOVIC? - "Sotto certi punti di vista si, sotto altri punti di vista stiamo facendo meglio dell'anno scorso. E' chiaro che una soluzione di quel tipo può far comodo."



FEYENOORD - "E' un'opportunità rischiosa, una squadra forte, ma a questo livello è difficile trovare squadre scarse. A Rotterdam abbiamo sempre trovato l'inferno, speriamo che anche la nostra gente ci sostenga".