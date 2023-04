Io non critico le nazionali in sé, perché non mi interessa. In questi giorni ho visto solo 10 minuti di Kosovo e Andorra, e quando ho visto tutti i giocatori in area, ho detto "che cazzo è successo?"

Critico il calendario, perché spremendo così i giocatori la qualità diminuisce. Ci sono sempre 5-6 assenti per infortunio. Mi devono spiegare dove vogliano andare. Il calcio da sport è diventato solo business. E se continua così non escludo che tra 10 anni nessuno si interesserà più.