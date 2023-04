Rosso da 21 milioni e mezzo per la Lazio. La semestrale di bilancio riferita al periodo luglio-dicembre del 2022 dice a chiare lettere che i costi sono aumentati e i ricavi diminuiti per i biancocelesti. Inoltre nella sessione di mercato estiva la società di Lotito ha incassato solo 14 milioni a fronte di oltre 40 spesi. Il problema principale però è il monte stipendi.



I nuovi paletti della Uefa per il Fair play finanziario impongono che per ingaggi, ammortamenti e commissioni si spendano il 90% dei ricavi per la stagione 2023-24. Quota che scenderà all'80% l'anno successivo e al 70% quello dopo ancora. Con gli introiti da diritti TV che sembrano andare verso una netta diminuzione, la Lazio dovrà trovare assolutamente il modo di aumentare il volume d'affari complessivo se non vorrà essere costretta ad attuare tagli netti degli emolumenti. Per questo, la soluzione a tutto si chiama Champions League: qualificarsi significherebbe per le casse biancocelesti la garanzia di avere tra i 40 e i 60 milioni per sistemare i conti. A questi si potrebbe poi aggiungere una (sola) cessione importante, come quella che si va prospettando per Milinkovic, che darebbe ulteriore ossigeno al club per potersi muovere con maggior libertà sul mercato.