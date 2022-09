Il ko della sua Lazio con il Napoli non è andato giù a Sarri che ha colto l’occasione per ricordare un episodio del suo passato. “Ho bellissimi ricordi di Napoli e uno brutto che è relativo a De Laurentiis che presenta Ancelotti senza dirmi nulla. Quella resta un brutto momento, con il presidente non ci ho mai parlato perché tanto ha sempre ragione lui".