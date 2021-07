Il lavoro di mister Sarri ad Auronzo di Cadore è cominciato. Il tecnico di Castelfranco di Sopra ha iniziato a plasmare la sua Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. 26 in totale i calciatori convocati, ma ne mancano tre all'appello. Senza contare i nazionali, quindi Immobile, Acerbi e Correa, Sarri ad Auronzo di Cadore lavorerà con Kamenovic, al momento bloccato a Formello per motivi contrattuali, Luis Alberto che ha deciso in autonomia di non presentarsi subito in ritiro, e infine Felipe Anderson. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti la chiusura per il brasiliano è attesa a giorni.