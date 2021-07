Dopo non aver risposto alla convocazione per l'inizio del ritiro pre campionato, Luis Alberto potrebbe essere venduto dalla Lazio. Il giocatore piace a squadre di tutta Europa, con Atletico Madrid, Inter e Milan fortemente interessate. Maurizio Sarri però non vuole perdere uno dei suoi migliori giocatori, per questo, nonostante la frattura, i biancocelesti chiedono 60 milioni di euro per farlo partire. Il Liverpool osserva attentamente la situazione, poiché nel caso in cui il centrocampista spagnolo dovesse essere ceduto per quella cifra, i reds incasserebbero il 30%, ovvero circa 18 milioni di euro. Lo riporta il Liverpool Echo.